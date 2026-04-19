Bergamo mamma lascia il suo piccolo nella Culla per la vita | Non possiamo darti una vita felice ma sei stato tanto amato

A Bergamo una madre ha deciso di affidare il proprio bambino alla Culla per la vita. La donna ha scritto una lettera in cui afferma di non poter garantire un'esistenza felice al figlio, ma che è stato comunque molto amato. Il sistema di protezione ha attivato immediatamente le procedure di sicurezza, con gli operatori della Croce rossa che sono intervenuti prontamente. La bambino è stato preso in custodia e portato in una struttura di assistenza.

Ci sono forme di amore che saltano subito agli occhi e altre, più silenziose e a volte più difficili da capire, che possono entrare ancora più nel profondo. Ed è quest'ultimo il tipo di amore che ha dimostrato la mamma che domenica mattina ha trovato il coraggio di affidare il suo piccolo appena nato alla "Culla per la vita" della Croce rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto, pur di proteggerlo e offrirgli una vita migliore., Il sistema di protezione collegato con il 118, che scatta in automatico, è entrato subito in funzione, garantendo un intervento immediato degli operatori della Croce rossa: il neonato è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, mamma lascia il suo piccolo nella Culla per la vita: "Non possiamo darti una vita felice, ma sei stato tanto amato" Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, neonato affidato alla Culla per la Vita. La lettera: «Non ti possiamo dare serenità, ti amo tantissimo» Leggi anche: Un neonato è stato lasciato nella 'Culla per la vita' Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: A Bergamo mamma muore a 55 anni. Se n’è andata una stella; Addio a Stefania Lupo, mamma di 3 figli, morta a 55 anni; Caterina Lumina, chi sono i genitori: origini, età, lavoro | Perchè si sono trasferiti a Minorca. Bambina strappata dalle mani della mamma a Bergamo: l’incontro per caso, il raptus e l’arrestoBergamo, 15 febbraio 2026 – L’incubo di ogni genitore si è materializzato all’ora di pranzo di un sabato qualunque, a Bergamo. Una figlia rapita, o quasi – per fortuna – per strada, da uno sconosciuto ... ilgiorno.it Il piccolo è stato lasciato alle 9.45 di domenica 19 aprile nell’apposita culla alla ex sede della Croce Rossa di Bergamo nel quartiere di Loreto. È subito scattato il meccanismo di soccorso. Tre anni fa il caso di Noemi. Leggi di più su ecodibergamo.it, link in b facebook Neonato lasciato nella 'Culla per la vita' a Bergamo, sta bene. Soccorso alle 9.45 dal personale del 118 e trasferito in ospedale #ANSA x.com