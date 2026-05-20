Culla per la vita la struttura rimane inutilizzabile L' assessora | Forse si dovrà valutare una nuova collocazione

La culla per la vita di Ravenna, inaugurata nell’ottobre 2023 presso la parrocchia di Santa Maria del Torrione, rimane chiusa dal maggio 2025. L’assessora ha dichiarato che potrebbe essere necessario considerare una nuova collocazione per il presidio, che rappresenta l’unico di questo tipo in tutta la Romagna. Al momento, la struttura non è operativa e non sono stati annunciati interventi immediati per riattivarla o spostarla. La situazione resta invariata senza sviluppi concreti sulla riapertura.

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