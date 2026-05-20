Culla per la vita la struttura rimane inutilizzabile L' assessora | Forse si dovrà valutare una nuova collocazione
La culla per la vita di Ravenna, inaugurata nell’ottobre 2023 presso la parrocchia di Santa Maria del Torrione, rimane chiusa dal maggio 2025. L’assessora ha dichiarato che potrebbe essere necessario considerare una nuova collocazione per il presidio, che rappresenta l’unico di questo tipo in tutta la Romagna. Al momento, la struttura non è operativa e non sono stati annunciati interventi immediati per riattivarla o spostarla. La situazione resta invariata senza sviluppi concreti sulla riapertura.
La culla per la vita di Ravenna per ora rimane chiusa. Sul futuro dell'unico presidio di questo tipo attivo in Romagna, inaugurato nell'ottobre del 2023 alla parrocchia di Santa Maria del Torrione, e chiuso dal maggio 2025, non ci sono buone notizie. A fare un punto sul tema, nel consiglio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Culla per la vita, la struttura rimane inutilizzabile. Mazzoni: "Forse si dovrà valutare una nuova collocazione"
Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, la lettera della mamma: «Ti auguro una vita piena di gioia, noi non possiamo dartela»È domenica 19 aprile, sono le 9:45, quando alla “Culla per la vita” della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere Loreto, si attiva il sistema di...
Culla per la Vita, Caponegro (FdI) incalza il Comune: Non chiudetela, può salvare una vitaIl futuro della Culla per la Vita è stato oggetto oggi di un'interrogazione presentata in Consiglio comunale dal consigliere di Fratelli d’Italia, Falco Caponegro, alla quale ha risposto l’assessor ... ravennawebtv.it
Una culla per la vita, sollecitata alla Regione Umbria la riapertura facebook
#CullaPerLaVita - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Culla per la vita reddit
Culle per la vita, campagna informativa nelle farmacie marchigiane. Urgente legge quadro nazionaleLe farmacie delle Marche partecipano attivamente alla campagna promossa dall’associazione Vita in una culla e da Federfarma Marche per informare donne e coppie in difficoltà sulle possibilità offert ... farmacista33.it