Recentemente a Cuba si è svolto un incontro tra le delegazioni dei due paesi, confermando l'avvio di negoziati diretti tra le parti. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui contenuti o gli esiti delle discussioni. Si tratta di una prima conferma di contatti tra le due nazioni dopo periodi di tensione e restrizioni diplomatiche.

"Posso confermare che di recente si è tenuto qui a Cuba un incontro tra le delegazioni cubana e statunitense. La delegazione statunitense comprendeva diversi sottosegretari di Stato, mentre quella cubana includeva un viceministro degli Affari Esteri. Durante l'incontro, nessuna delle due parti ha imposto scadenze o rilasciato dichiarazioni coercitive, come invece riportato dai media statunitensi. L'intero scambio si è svolto in modo rispettoso e professionale". Lo afferma il sottosegretario per le relazioni con gli Stati Uniti del ministero degli Esteri di Cuba, Alejandro García del Toro, in dichiarazioni rilasciate oggi all'organo ufficiale del governo e del Partito Comunista cubano, Granma in cui ha evidenziato che "l' eliminazione dell'embargo energetico contro il Paese è una priorità assoluta per la nostra delegazione".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cuba conferma l'avvio di negoziati diretti con gli Usa

Cuba confirma negociações com os EUA em meio à libertação de presos políticos

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