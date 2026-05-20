CSQA vola nel 2025 | ricavi a 37,4 milioni tra sostenibilità e digitale

Nel 2025, l'azienda ha registrato ricavi di 37,4 milioni di euro, grazie a una crescita significativa nei settori della sostenibilità e del digitale. La società ha investito in soluzioni di cybersecurity per assicurare la validità dei certificati biologici e ha ampliato la propria presenza in nuovi mercati. La crescita dei ricavi è attribuibile all'espansione delle attività nei settori della certificazione ambientale e della tecnologia digitale. L'azienda ha inoltre implementato strumenti innovativi per rafforzare i servizi offerti ai clienti.

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? Domande chiave Come può la cybersecurity garantire la validità di un certificato biologico?. Quali nuovi settori hanno permesso questo balzo nei ricavi annuali?. Perché la tracciabilità digitale è diventata fondamentale per le imprese agroalimentari?. Come cambiano i controlli fisici con l'integrazione dei dati digitali?.? In Breve Margine operativo lordo di 2,6 milioni di euro con incidenza del 6,9% sui ricavi.. Espansione strategica verso settori bioliquidi, biocarburanti, benessere animale e gestione risorse forestali.. Nuovi ambiti di certificazione includono sicurezza ISO 27001, sanità e parità di genere.. Presidente Bonato punta su innovazione tecnica per gestire la complessità normativa globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CSQA vola nel 2025: ricavi a 37,4 milioni tra sostenibilità e digitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il caffè Kimbo vola nel 2025: ricavi oltre 300 milioni e debito in forte caloIl Consiglio di Amministrazione di Kimbo Spa ha chiuso il bilancio relativo all’esercizio 2025, che segna un punto di svolta importante nel percorso... Mollie vola nel 2025: ricavi +29% e piano per dominare l’Europa? Punti chiave Come cambierà la gestione dei pagamenti con l'integrazione tra Mollie e GoCardless? Quali vantaggi concreti otterrà il commerciante... Certificazione, sostenibilità e cybersecurity. Ecco i conti di CsqaCrescono i conti di CSQA. Il primo organismo di certificazione in Italia nel settore agroalimentare e nel controllo e valorizzazione di prodotti Dop, Igt e Stg e attivo anche nella sostenibilità, serv ... formiche.net Csqa, salgono i ricavi e la redditività nel 2025Csqa, organismo attivo nel settore della certificazione, della qualità e della sostenibilità, chiude il 2025 con ricavi complessivi a 37,4 milioni di euro, con una crescita del 6,36% rispetto agli obi ... ansa.it