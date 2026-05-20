CSM di Airola Megna | Va riaperto subito Chiarire responsabilità e ritardi

Da anteprima24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale ha espresso la richiesta di riaprire immediatamente il Centro di Salute Mentale di Airola, evidenziando la necessità di fare chiarezza sulle responsabilità e sui ritardi legati alla chiusura. Ha inoltre ringraziato un collega della regione per aver preso rapidamente posizione sulla questione. La vicenda riguarda la sospensione delle attività presso la struttura e la richiesta di intervento per affrontare le problematiche legate alla sua riapertura.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Ringrazio il consigliere regionale di AVS Rosario Andreozzi per essersi attivato con tempestività sulla vicenda della chiusura del Centro di Salute Mentale di Airola”. – Così in una nota Giovanna Megna, che torna sulla vicenda del CSM caudino chiuso ormai da mesi, denunciando i disagi che stanno vivendo pazienti, famiglie e operatori sanitari del territorio. “La situazione sta producendo gravi difficoltà nella Valle Caudina, privata di un presidio territoriale fondamentale per la salute mentale”, sottolinea Megna, chiedendo che vengano chiarite “responsabilità e ritardi” che hanno portato all’interruzione del servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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