Caso Mammagialla | il CSM sanziona i magistrati per i ritardi

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso una decisione disciplinare nei confronti di un ex procuratore capo di Viterbo, ora a capo della procura di Rieti, per i ritardi accumulati nel caso Mammagialla. La sezione disciplinare ha inflitto una censura al magistrato, evidenziando le modalità con cui sono stati gestiti i tempi delle procedure legali. La vicenda riguarda le criticità legate ai tempi delle indagini e alle procedure giudiziarie.

La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha inflitto una censura a Paolo Auriemma, ex procuratore capo di Viterbo e attualmente impegnato nella guida della procura di Rieti. La decisione giunge in merito alla gestione delle segnalazioni relative a presunte violenze subite dai detenuti all’interno del carcere di Mammagialla, un caso che coinvolge anche la figura della ex pm Eliana Dolce, anch’essa sottoposta alla medesima sanzione. Il provvedimento del CSM non comporta sospensioni o l’allontanamento dalle funzioni, configurandosi come un richiamo ufficiale per iscritto. La questione risale al 2018, quando il garante per i detenuti del Lazio aveva presentato una denuncia riguardante le condizioni nel carcere di Mammagialla, citando specificamente il caso di Hassan Sharaf. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Mammagialla: il CSM sanziona i magistrati per i ritardi Leggi anche: Il Csm e l'unanimità che smaschera gli inciuci delle correnti. È guerra fra magistrati Blocco mercato per l'Athletic Bilbao: la FIFA sanziona, il club minimizza sul caso PadillaNel panorama calcistico internazionale emerge una situazione che riguarda l’athletic bilbao e le regole di tesseramento, con ripercussioni sulle... Si parla di: Paolo Auriemma, sanzione disciplinare del Csm per l'ex procuratore di Viterbo; Presunte violenze in carcere, il Csm censura Auriemma.