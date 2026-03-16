Strage di Altavilla i deliri di Barreca dal carcere | Parlo con mia moglie e mio figlio tornerà in vita

Durante il processo sulla tragedia di Altavilla Milicia, emergono nuove dichiarazioni di Giovanni Barreca, attualmente in carcere, che afferma di parlare con sua moglie e di credere che suo figlio tornerà in vita. La vicenda riguarda un triplice omicidio avvenuto nella villetta nel febbraio del 2024, con l’imputato che ha rilasciato queste affermazioni nel corso delle udienze.

Emergono nuovi elementi durante il processo sulla tragedia familiare avvenuta nella villetta di Altavilla Milicia, in particolare sulle condizioni psicologiche di Giovanni Barreca, imputato per il triplice omicidio avvenuto nel febbraio del 2024. È accusato di avere ucciso la moglie Antonella Salamone, originaria di Aragona, e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emmanuel, di soli 5 anni. Secondo quanto riferito da consulenti e testimonianze raccolte durante le udienze, l’uomo - come riportato dal quotidiano La Sicilia - continuerebbe a sostenere di non avere responsabilità per quanto accaduto. Nelle sue dichiarazioni avrebbe affermato di essere convinto che i familiari possano tornare in vita parlando di resurrezione e di presunti segni ricevuti durante la detenzione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Questa settimana nella mia rubrica su GIALLO, l’analisi della strage di Altavilla Milicia, dove persero la vita Antonella Salomone, e i figli Kevin Barreca, ed Emanuel Barreca. Non perdetevi la mia intervista sul caso la prossima settimana. #settimanalegiallodiret - facebook.com facebook