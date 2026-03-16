Festa del Papà a Palazzo Ducale la presentazione del libro Nuove Favole di Libertà

In occasione della Festa del Papà, a Palazzo Ducale si è tenuta la presentazione del libro “Nuove Favole di Libertà”. L’evento è stato organizzato dal Centro per le Famiglie dell’Ambito territoriale di Martina Franca e Crispiano e ha rappresentato un momento di confronto dedicato alla tematica della genitorialità. La manifestazione ha coinvolto il pubblico con un appuntamento culturale incentrato su storie e riflessioni sul ruolo dei genitori.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della Festa del Papà, il Centro per le Famiglie dell’Ambito territoriale di Martina Franca e Crispiano promuove un appuntamento culturale e di riflessione dedicato al tema della genitorialità. Giovedì 19 marzo, a partire dalle ore 18, nella suggestiva cornice del Salotto Cinese (Sala degli Uccelli) di Palazzo Ducale, sarà presentato il libro “Nuove Favole di Libertà”, pubblicato da Edizioni la Meridiana. Il volume nasce da un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra il Garante delle persone private della libertà personale, la Cooperativa Sociale Crisi, l’associazione culturale Senza Piume Teatro e la Caritas Diocesana di Conversano-Monopoli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Festa del Papà, a Palazzo Ducale la presentazione del libro “Nuove Favole di Libertà” Articoli correlati Leggi anche: Parete, domenica a Palazzo Ducale la presentazione del Marchio De.Co. Leggi anche: "Izza Papa": al Mediaporto la presentazione del libro su storie e meraviglie del centro di Brindisi Approfondimenti e contenuti su Festa del Papà a Palazzo Ducale la... Temi più discussi: Regalo Festa del Papà 2026: Idee Originali e Inaspettate; Festa del Papà: cosa gli cucini? Ecco 45 idee; Pandora-Aspettando la Festa del Papà; Quanto costano i dolci di Cannavacciuolo per la Festa del Papà. Le più belle frasi da dedicare per la festa del papàAforismi, frasi celebri, divertenti ed emozionanti per festeggiare il 19 marzo e rendere omaggio ai papà con biglietti e dediche. bimbisaniebelli.it Festa del Papà 2026 al Museo Egizio: ingresso gratis per i papà accompagnati dai figliFesta del Papà 2026 al Museo Egizio di Torino con ingresso gratis per i papà accompagnati dai figli. Dettagli su visite e prenotazioni. torinofree.it SI DICE... *Un pomeriggio di storie e di cuori: Verso la Festa del Papà* C’è un tempo che non ha bisogno di batterie, un tempo che brilla di luce propria: è il tempo trascorso insieme, guardandosi negli occhi. In prossimità della Festa del Papà, la Biblioteca C - facebook.com facebook