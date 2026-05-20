Crollo Vela Rossa il Comune | Nessun rischio per i cittadini rientreranno a casa

Dopo il crollo di una struttura vicina in via Scampia, il Comune ha deciso di sgomberare il civico 121 in via Gobetti. Le autorità hanno comunicato che non ci sono rischi per i residenti e che si prevede il ritorno nelle proprie abitazioni nelle prossime ore. La decisione di evacuare è stata presa per motivi di sicurezza, anche se non si sono verificati danni o incidenti ai cittadini. Le operazioni di verifica sono in corso per valutare eventuali interventi di riparazione.

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Nessun rischio per i cittadini di via Gobetti che nelle prossime ore rientreranno a casa. Lo sgombero del civico 121 era stato necessario dopo il crollo della vicina Vela rossa di Scampia. Nel pomeriggio di oggi, 20 maggio, si è tenuta la riunione del Centro coordinamento soccorsi in collegamento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep Sullo stesso argomento Crollo della Vela Rossa, nessun ferito ma ci sono 300 sfollatiNon ci sono feriti nel crollo parziale della Vela Rossa avvenuto la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia. Napoli, crollo alla Vela Rossa di Scampia: nessun ferito. Evacuate 47 famigliePaura nella notte a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, dove si è verificato il crollo di una parte della Vela Rossa, storico edificio... I residenti di Scampia hanno pensato a una scossa di terremoto, tanto è stato forte il boato. A produrre il fragore, ieri sera alle 23.50, il crollo di una parte della Vela Rossa, già in corso di demolizione. Alcune macerie hanno invaso un condominio attiguo. @T x.com Crollo Vela Rossa, il papà del ragazzo ferito: Mio figlio sbalzato dall’onda d’urto è vivo per miracoloAlle 23 del 19 maggio, parte della Vela Rossa è crollata, colpendo una delle palazzine di via Gioberti. La Vela Rossa era in stato avanzato di abbattimento ed era completamente disabitata. Una grossa ... fanpage.it Napoli, crollo parziale Vela Rossa a Scampia: cedimento del vano ascensori. Nessun feritoLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, crollo parziale Vela Rossa a Scampia: cedimento del vano ascensori. Nessun ferito ... tg24.sky.it