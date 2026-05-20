Crollo della Vela Rossa nessun ferito ma ci sono 300 sfollati
Nella notte, nel quartiere di Scampia a Napoli, si è verificato un crollo parziale della Vela Rossa. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra le persone coinvolte. Tuttavia, circa 300 residenti sono stati evacuati e si trovano attualmente in una struttura di accoglienza. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e hanno messo in atto le procedure di sicurezza per gestire la situazione. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di sopralluogo.
Non ci sono feriti nel crollo parziale della Vela Rossa avvenuto la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia. L'edificio dallo scorso dicembre è in fase di abbattimento e la scorsa notte, per cause in corso di accertamento, c'è stato il cedimento del vano ascensori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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