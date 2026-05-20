Crollo della Vela Rossa nessun ferito ma ci sono 300 sfollati

Nella notte, nel quartiere di Scampia a Napoli, si è verificato un crollo parziale della Vela Rossa. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra le persone coinvolte. Tuttavia, circa 300 residenti sono stati evacuati e si trovano attualmente in una struttura di accoglienza. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e hanno messo in atto le procedure di sicurezza per gestire la situazione. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di sopralluogo.

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