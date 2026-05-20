Crollo Vela Rossa a Scampia tutte le famiglie rientrano in serata

Nella serata di oggi, tutte le famiglie coinvolte nel crollo della Vela Rossa a Scampia sono rientrate nelle proprie abitazioni. La riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, svolta in collegamento con la Prefettura di Napoli, si è conclusa nel tardo pomeriggio. Sono stati discussi i passaggi successivi e le misure per garantire la sicurezza delle persone. La situazione è tornata sotto controllo, e non ci sono segnalazioni di ulteriori criticità.

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Si è conclusa la riunione del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) in collegamento con la Prefettura di Napoli. A seguito degli ulteriori e approfonditi sopralluoghi tecnici congiunti effettuati nel corso della giornata da parte dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali, l’edificio di via Pietro Gobetti 121 è stato dichiarato completamente agibile. Non sussiste alcun profilo di rischio statico. Di conseguenza, entro la serata di oggi, tutti i nuclei familiari precedentemente allontanati in via precauzionale faranno rientro nelle proprie abitazioni, azzerando il numero delle persone temporaneamente fuori casa. A tutela della massima tranquillità dei residenti e a puro titolo preventivo, per tutta la notte resterà attivo sul posto un presidio fisso composto da Vigili del Fuoco, Protezione Civile Regionale e Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Crollo Vela Rossa a Scampia, tutte le famiglie rientrano in serata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crolla la Vela Rossa a Scampia, 47 famiglie evacuate Sullo stesso argomento Crollo alla Vela Rossa di Scampia, gli sfollati rientrano nelle abitazioni: «Garantita assistenza notturna»«Stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni i cittadini di Scampìa appartenenti ai 47 nuclei familiari sgomberati ieri in via... Crollo alla Vela Rossa di Scampia, gli sfollati rientrano nelle abitazioni. Manfredi: «Entro stasera dentro tutti»«Stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni i cittadini di Scampìa appartenenti ai 47 nuclei familiari sgomberati ieri in via... A quasi due anni dal crollo nella Vela Celeste, in cui persero la vita tre persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato, è in via di demolizione da qualche mese. Report aveva raccontato le Vele in Periferie d’autore bit.ly/periferie x.com Crollo Vela Rossa a Scampia, tutte le famiglie rientrano in serataSi è conclusa la riunione del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) in collegamento con la Prefettura di Napoli. A seguito degli ulteriori e approfonditi sopralluoghi tecnici congiunti ... ilmattino.it Napoli, crollo parziale Vela Rossa a Scampia: cedimento del vano ascensori. Nessun feritoLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, crollo parziale Vela Rossa a Scampia: cedimento del vano ascensori. Nessun ferito ... tg24.sky.it