Crollo alla Vela Rossa di Scampia gli sfollati rientrano nelle abitazioni | Garantita assistenza notturna
Dopo il crollo avvenuto ieri in via precauzionale, i cittadini di Scampia appartenenti a 47 nuclei familiari stanno gradualmente rientrando nelle loro abitazioni. Le autorità hanno assicurato che è stata garantita assistenza durante la notte per chi ha avuto bisogno di supporto. La ripresa delle attività nelle abitazioni si svolge mentre si prosegue con le verifiche strutturali e le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o cause specifiche dell’incidente.
«Stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni i cittadini di Scampìa appartenenti ai 47 nuclei familiari sgomberati ieri in via precauzionale a seguito del crollo verificatosi alla Vela Rossa. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F, per un totale di 49 persone di cui 31 adulti e 18 ragazzi. Una parte dei cittadini era stata allontanata per l’assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell’area ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura; altri, invece, per l’impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l’ingresso del fabbricato». 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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