Crollo alla Vela Rossa di Scampia gli sfollati rientrano nelle abitazioni | Garantita assistenza notturna

Dopo il crollo avvenuto ieri in via precauzionale, i cittadini di Scampia appartenenti a 47 nuclei familiari stanno gradualmente rientrando nelle loro abitazioni. Le autorità hanno assicurato che è stata garantita assistenza durante la notte per chi ha avuto bisogno di supporto. La ripresa delle attività nelle abitazioni si svolge mentre si prosegue con le verifiche strutturali e le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o cause specifiche dell’incidente.

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