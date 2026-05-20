Crollo alla Vela Rossa di Scampia gli sfollati rientrano nelle abitazioni Manfredi | Entro stasera dentro tutti

Nella zona di Scampia, dopo il crollo verificatosi alla Vela Rossa, i cittadini appartenenti a 47 nuclei familiari sono stati evacuati ieri come misura precauzionale. Oggi, le autorità hanno comunicato che le persone stanno gradualmente rientrando nelle proprie abitazioni. Il sindaco ha dichiarato che entro la sera tutti gli sfollati saranno rientrati, senza indicare eventuali danni o motivi tecnici che abbiano causato il crollo. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle squadre di emergenza.

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