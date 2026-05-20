Crollo alla Vela Rossa di Scampia gli sfollati rientrano nelle abitazioni Manfredi | Entro stasera dentro tutti

Da ilmattino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Scampia, dopo il crollo verificatosi alla Vela Rossa, i cittadini appartenenti a 47 nuclei familiari sono stati evacuati ieri come misura precauzionale. Oggi, le autorità hanno comunicato che le persone stanno gradualmente rientrando nelle proprie abitazioni. Il sindaco ha dichiarato che entro la sera tutti gli sfollati saranno rientrati, senza indicare eventuali danni o motivi tecnici che abbiano causato il crollo. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle squadre di emergenza.

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«Stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni i cittadini di Scampìa appartenenti ai 47 nuclei familiari sgomberati ieri in via precauzionale a seguito del crollo verificatosi alla Vela Rossa. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F, per un totale di 49 persone di cui 31 adulti e 18 ragazzi. Una parte dei cittadini era stata allontanata per l’assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell’area ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura; altri, invece, per l’impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l’ingresso del fabbricato». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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