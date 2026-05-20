Crollo nella Vela Rossa di Scampia nella notte | i 300 sfollati stanno rientrando nelle case
Nella notte si è verificato il crollo di un vano ascensori in una palazzina di Scampia, a Napoli, che ha portato all’evacuazione di 47 nuclei familiari e circa 300 persone. Le autorità hanno avviato le verifiche strutturali e le operazioni di sicurezza, e nelle ore successive alla sera molte di queste persone sono state fatte tornare nelle proprie abitazioni. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi durante le operazioni di evacuazione.
Sono quasi tutti rientrati in casa i 47 nuclei familiari sfollati nella notte a seguito del crollo nella Vela Rossa di Scampia, a Napoli; il cedimento ha interessato il vano ascensori, non ci sono feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Crollo Vela Rossa Scampia: il video
Sullo stesso argomento
Crollo alla Vela Rossa di Scampia, gli sfollati rientrano nelle abitazioni: «Garantita assistenza notturna»«Stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni i cittadini di Scampìa appartenenti ai 47 nuclei familiari sgomberati ieri in via...
Scampia, crolla una parte della vela rossa: era disabitata e in via di demolizione. Nessun ferito e circa 300 sfollatiMomenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove, secondo quanto si apprende, è crollata una parte della Vela...
È parzialmente #crollata nella notte la #VelaRossa di #Scampia. Il cedimento nel vano ascensori con caduta di detriti. Non ci sono feriti. Allontanate alcune famiglie: 300 sfollati che potranno rientrare a casa già nelle prossime ore. Sul posto i Vigili del Fuoco. x.com
Crollo alla Vela Rossa di Scampia, gli sfollati rientrano nelle abitazioni: Garantita assistenza notturna facebook
Scampia, crolla parte della Vela Rossa: famiglie evacuate e soccorsi sul postoNotte di paura a Scampia: crolla la Vela Rossa, evacuate 47 famiglie e zona transennata per gli interventi di sicurezza. notizie.it
Crolla nella notte la Vela Rossa di Scampia: 47 famiglie evacuateL'edificio era in demolizione e disabitato. Un pezzo dello stabile si è staccato, sgretolandosi a ridosso di un condominio ... rainews.it