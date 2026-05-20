Crollo nella Vela Rossa di Scampia nella notte | i 300 sfollati stanno rientrando nelle case

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si è verificato il crollo di un vano ascensori in una palazzina di Scampia, a Napoli, che ha portato all’evacuazione di 47 nuclei familiari e circa 300 persone. Le autorità hanno avviato le verifiche strutturali e le operazioni di sicurezza, e nelle ore successive alla sera molte di queste persone sono state fatte tornare nelle proprie abitazioni. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi durante le operazioni di evacuazione.

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Sono quasi tutti rientrati in casa i 47 nuclei familiari sfollati nella notte a seguito del crollo nella Vela Rossa di Scampia, a Napoli; il cedimento ha interessato il vano ascensori, non ci sono feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Crollo Vela Rossa Scampia: il video

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