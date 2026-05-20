Crolla la Vela Rossa a Scampia 47 famiglie evacuate

Da tv2000.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera alle 23 si è verificato il crollo di una parte dell’edificio noto come Vela Rossa a Scampia, interessando specificamente il vano ascensore. Per motivi di sicurezza, 47 famiglie sono state fatte uscire dall’edificio vicino come misura precauzionale. Non si sono registrati feriti o danni alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni dell’edificio.

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Crollo ieri sera alle 23 nella Vela Rossa di Scampia. Il cedimento è avvenuto nel vano ascensore. Nessun ferito, 47 le famiglie evacuate in via precauzionale da un edificio attiguo. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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