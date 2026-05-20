Crolla la Vela Rossa a Scampia 47 famiglie evacuate
Ieri sera alle 23 si è verificato il crollo di una parte dell’edificio noto come Vela Rossa a Scampia, interessando specificamente il vano ascensore. Per motivi di sicurezza, 47 famiglie sono state fatte uscire dall’edificio vicino come misura precauzionale. Non si sono registrati feriti o danni alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni dell’edificio.
Crollo ieri sera alle 23 nella Vela Rossa di Scampia. Il cedimento è avvenuto nel vano ascensore. Nessun ferito, 47 le famiglie evacuate in via precauzionale da un edificio attiguo. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Crolla la Vela Rossa a Scampia, 47 famiglie evacuate
Sullo stesso argomento
Boato a Scampia, crolla troncone della Vela Rossa: 47 famiglie evacuatePaura nella tarda serata di ieri, 19 maggio, a Scampia, dove intorno alle 23 si è verificato un cedimento strutturale all’interno della Vela Rossa,...
Leggi anche: Crolla parte della Vela Rossa di Scampia nella notte, evacuate 47 famiglie da un palazzo adiacente
Una parte della Vela Rossa di Scampia è crollata nella serata di martedì 19 maggio. La struttura era da tempo in fase di demolizione. In questo momento tutte le famiglie sono state evacuate per precauzione ha detto la vicesindaca di Napoli, Laura Lieto. x.com
Scampia, crolla la Vela Rossa in demolizione: paura nella notte a Napoli. Video dei Vigili del Fuoco Link nei commenti - Facebook facebook
Scampia, crolla parte della Vela Rossa: famiglie evacuate e soccorsi sul postoNotte di paura a Scampia: crolla la Vela Rossa, evacuate 47 famiglie e zona transennata per gli interventi di sicurezza. notizie.it
Crolla Vela Rossa di Scampia: paura dei residenti. Entro stasera previsto rientro degli sgomberatiL'edificio era in demolizione e disabitato. Un pezzo dello stabile si è staccato, sgretolandosi a ridosso di un condominio ... rainews.it