Crolla la Vela Rossa a Scampia 47 famiglie evacuate

Ieri sera alle 23 si è verificato il crollo di una parte dell’edificio noto come Vela Rossa a Scampia, interessando specificamente il vano ascensore. Per motivi di sicurezza, 47 famiglie sono state fatte uscire dall’edificio vicino come misura precauzionale. Non si sono registrati feriti o danni alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni dell’edificio.

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