Il ministro dell’industria ha richiesto ai vertici di Electrolux di rivedere il piano di ristrutturazione annunciato nei giorni scorsi, che prevede il taglio di oltre 1.000 posti di lavoro. La discussione si è svolta in un incontro nel quale sono stati affrontati i dettagli delle modifiche alla strategia aziendale e le conseguenze per il reparto produttivo sul territorio nazionale. La decisione di Electrolux di ottimizzare la produzione ha generato reazioni tra i rappresentanti sindacali e le autorità locali.

Il ministro Urso alza la voce con i vertici Electrolux, a pochi giorni di distanza dall’annuncio del colosso svedese degli elettrodomestici di voler "ottimizzare" la produzione e, quindi, di voler tagliare oltre 1.700 posti di lavoro. "Il piano presentato da Electrolux è inaccettabile. Al tavolo del 25 maggio al Mimit chiederemo all’azienda il suo immediato ritiro". Tuona così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nell’incontro con i rappresentanti delle Regioni sede degli stabilimenti italiani di Electrolux. "Dalla riunione – si legge in una nota – è emersa una posizione pienamente condivisa tra Governo e Regioni: difendere la capacità produttiva italiana, salvaguardare l’occupazione e respingere ogni decisione che metta a rischio il futuro industriale del gruppo nel nostro Paese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi Electrolux. Urso tuona: rivedete il piano

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