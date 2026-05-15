Crisi Electrolux il piano di Urso per evitare i licenziamenti | Faremo come con Whirlpool

Il ministro delle Imprese ha annunciato che il governo intende adottare un piano che eviti chiusure di stabilimenti e licenziamenti collettivi per affrontare la crisi di Electrolux. L’obiettivo è mettere in atto misure simili a quelle adottate in passato con il caso Whirlpool, senza ricorrere a interventi drastici come licenziamenti di massa. La strategia mira a proteggere i posti di lavoro e mantenere attivi gli impianti coinvolti nella produzione. La proposta viene presentata come alternativa alle soluzioni tradizionali di crisi aziendale.

Un piano diverso, che non contempli chiusure di stabilimenti e licenziamenti collettivi. È l'obiettivo a cui punta il ministro delle Imprese Adolfo Urso per la crisi di Electrolux. Lo ha dichiarato lui stesso venerdì a margine di Investopia, ricordando il precedente accordo sulla crisi di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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