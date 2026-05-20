Crisi Electrolux santià e baby gang | Serve un consiglio comunale aperto ai cittadini

Un consiglio comunale è stato convocato appositamente per affrontare le difficoltà che interessano la città in diversi ambiti, tra cui la crisi di Electrolux, le tensioni legate a episodi di violenza tra baby gang e il problema delle attività commerciali in difficoltà. La proposta prevede un incontro pubblico per permettere ai cittadini di partecipare e confrontarsi direttamente con le autorità locali sulle questioni più urgenti. La seduta si terrà in una data ancora da definire, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise.

Un consiglio comunale convocato ad hoc per discutere, magari con un incontro aperto anche alla partecipazione della cittadinanza, del momento complicato che sta vivendo la città sia sul fronte sociale, economico e sanitario. A chiederlo con forza è il consigliere della lista civica Maurizio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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