Galliate la Zona 30 che fa discutere | convocato un consiglio comunale aperto ai cittadini

Da novaratoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un consiglio comunale aperto per poterne discutere direttamente di persona. Il prossimo giovedì 14 maggio a Galliate, nel salone Neogotico del Castello, è convocato un consiglio comunale con seduta aperta al pubblico per affrontare il tema "Zona 30" che da mesi è protagonista di diversi confronti.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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