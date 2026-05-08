Galliate la Zona 30 che fa discutere | convocato un consiglio comunale aperto ai cittadini

Un consiglio comunale aperto per poterne discutere direttamente di persona. Il prossimo giovedì 14 maggio a Galliate, nel salone Neogotico del Castello, è convocato un consiglio comunale con seduta aperta al pubblico per affrontare il tema "Zona 30" che da mesi è protagonista di diversi confronti.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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