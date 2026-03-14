Tavolo per gli studi umanistici Gli atenei fanno fronte comune

Una decina di università italiane hanno riunito i direttori dei Dipartimenti di studi umanistici per due giorni a Macerata, discutendo della situazione difficile delle discipline umanistiche. L’incontro ha visto la partecipazione di circa trenta rappresentanti provenienti da diverse istituzioni accademiche. Durante l’evento sono stati affrontati i problemi attuali e le sfide che le università devono affrontare nel settore umanistico.

Una trentina di direttori dei Dipartimenti di studi umanistici di altrettante università italiane si sono confrontati per due giorni a Macerata sulla fase critica che le discipline umanistiche attraversano. La loro lenta marginalizzazione non è un problema solo italiano, ma di tutto l’Occidente e, in maniera ancora più marcata, dei paesi di lingua anglosassone, dove sulla spinta della forte industrializzazione dei settori tecnologici legati all’informatica e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale gli atenei tendono a trasformarsi in una sorta di “fabbriche” per specifiche nuove professioni. La crescente difficoltà che gli studi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tavolo per gli studi umanistici. Gli atenei fanno fronte comune Articoli correlati Leggi anche: La Sapienza prima in Italia negli studi umanistici: la classifica Recupero ex terme Inps, 20mila euro per aggiornare gli studi: il piano del ComuneDopo decenni di “nulla di fatto”, di battaglie legali e di un degrado che ha trasformato uno dei gioielli del bacino termale viterbese in un fantasma... Una raccolta di contenuti su Tavolo per gli studi umanistici Gli... Temi più discussi: Tavolo per gli studi umanistici. Gli atenei fanno fronte comune; I Delegati e le Delegate del Rettore; Ad Assisi un Tavolo di studio per rivitalizzare il centro storico; Nodo del centro da rilanciare. Insediato il Tavolo di studio composto da 36 persone. Nasce il tavolo per studiare l'impatto dei dazi di Trump: stanziati 150mila euroConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il benefi ... romatoday.it Diagnostica negli studi dei medici di famiglia. Si è insediato il Tavolo di lavoroIl Tavolo avrà il compito di definire le modalità di rilevazione dell''attività dei MMG e PLS mediante tali dispositivi, le specifiche tecniche della documentazione relativa agli atti medici eseguiti, ... quotidianosanita.it Nervosismo nel campo largo Alla vigilia del tavolo si logorano i rapporti in Avs - facebook.com facebook Parla Quartapelle (Pd): “Sì al tavolo di Meloni. Con o senza Conte. Maggioranza e opposizione devono superare le divergenze in una crisi così complicata. La telefonata a Schlein è l’inizio di un percorso in tal senso”. Di @riccardocarly x.com