Crisi Electrolux convocato un tavolo preliminare tra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia

Lunedì 18 maggio alle 16 si terrà una videoconferenza tra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia per discutere della crisi di Electrolux. L'incontro serve come occasione preliminare in vista di un altro appuntamento fissato per il 25 maggio a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le due regioni si confronteranno sulle questioni legate alla situazione aziendale.

Sarà convocato per lunedì 18 maggio, alle 16, in videoconferenza un tavolo preliminare sulla crisi Electrolux, in vista dell'incontro già programmato per il prossimo 25 a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Alla riunione, richiesta dall'assessore allo sviluppo economico della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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