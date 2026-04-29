Crisi Stellantis a Cassino il PD interroga il Governo | Evitare la desertificazione dell' indotto serve un tavolo urgente

Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione al Governo per chiedere interventi sul futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino. La richiesta nasce dalla preoccupazione per la possibile perdita di posti di lavoro e l’impatto sulla filiera locale. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità politiche, con l’obiettivo di pianificare un intervento immediato per evitare la desertificazione dell’indotto. La discussione si inserisce in un quadro di continui aggiornamenti sulla situazione occupazionale nello stabilimento.

Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino e della sua filiera produttiva approda in Parlamento. Il gruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati ha depositato una formale interpellanza urgente rivolta al Governo, chiedendo un intervento immediato e coordinato per scongiurare il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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