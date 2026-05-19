Crollo dei prezzi dell’olio e spese alle stelle | dalla Puglia parte la richiesta di un tavolo nazionale

Da foggiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, la caduta dei prezzi dell’olio di oliva e l’aumento dei costi di produzione stanno portando alla richiesta di un tavolo di confronto a livello nazionale. La crisi coinvolge molte aziende agricole e l’intera filiera dell’olio extravergine, con ripercussioni sulla loro stabilità economica. La situazione ha portato i rappresentanti del settore a chiedere interventi urgenti per affrontare le difficoltà generate dalla combinazione di prezzi bassi e spese crescenti.

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La crisi che sta colpendo il settore olivicolo-oleario rischia di compromettere la sostenibilità economica di migliaia di aziende agricole e dell’intera filiera pugliese dell’olio extravergine. Prezzi all’origine sempre più bassi, aumento dei costi di produzione, crescita delle spese per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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