Crollo dei prezzi dell’olio e spese alle stelle | dalla Puglia parte la richiesta di un tavolo nazionale
In Puglia, la caduta dei prezzi dell’olio di oliva e l’aumento dei costi di produzione stanno portando alla richiesta di un tavolo di confronto a livello nazionale. La crisi coinvolge molte aziende agricole e l’intera filiera dell’olio extravergine, con ripercussioni sulla loro stabilità economica. La situazione ha portato i rappresentanti del settore a chiedere interventi urgenti per affrontare le difficoltà generate dalla combinazione di prezzi bassi e spese crescenti.
La crisi che sta colpendo il settore olivicolo-oleario rischia di compromettere la sostenibilità economica di migliaia di aziende agricole e dell’intera filiera pugliese dell’olio extravergine. Prezzi all’origine sempre più bassi, aumento dei costi di produzione, crescita delle spese per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Oil Prices to $200 The 2008 Crash Pattern Is Back
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