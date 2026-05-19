Crollo dei prezzi dell’olio e spese alle stelle | dalla Puglia parte la richiesta di un tavolo nazionale

In Puglia, la caduta dei prezzi dell’olio di oliva e l’aumento dei costi di produzione stanno portando alla richiesta di un tavolo di confronto a livello nazionale. La crisi coinvolge molte aziende agricole e l’intera filiera dell’olio extravergine, con ripercussioni sulla loro stabilità economica. La situazione ha portato i rappresentanti del settore a chiedere interventi urgenti per affrontare le difficoltà generate dalla combinazione di prezzi bassi e spese crescenti.

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