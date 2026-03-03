Avellino confronto sulla crisi dell' automotive

Giovedì 5 marzo alle 9:30 si terrà un incontro al Polo dei Giovani di Avellino, promosso da Cgil Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil. L’iniziativa si concentrerà sulla crisi del settore automotive e le sue conseguenze sulla filiera produttiva. La discussione coinvolgerà rappresentanti sindacali e operatori del settore, offrendo un’occasione per analizzare la situazione attuale e le sfide future.

"La crisi dell'automotive, le ricadute sull'intera filiera" è il titolo dell'iniziativa promossa da Cgil Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil in programma giovedì 5 marzo alle 9:30 al Polo dei Giovani del capoluogo irpino (via Morelli e Silvati, 16). Un confronto aperto sulla crisi del settore, la.