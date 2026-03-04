Automotive in crisi in Irpinia | la Cgil a confronto con Sarracino

L’11 marzo si terrà un confronto tra rappresentanti della Cgil e un rappresentante di Sarracino, presso il Polo dei Giovani di Avellino, in via Morelli e Silvati 16. L’iniziativa si concentra sulla crisi del settore automotive in Irpinia e sulle conseguenze che questa situazione sta avendo sull’intera filiera. L’appuntamento è promosso da Cgil Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil.

“La crisi dell’automotive, le ricadute sull’intera filiera” è il titolo dell’iniziativa promossa da Cgil Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil in programma giovedì 5 marzo alle 9:30 al Polo dei Giovani del capoluogo irpino (via Morelli e Silvati, 16). Un confronto aperto sulla crisi del settore, la difesa dell’occupazione e del reddito, la contrattazione di sito e di filiera, gli investimenti, la transizione e la giusta riconversione. “L’automotive – si legge in una nota – ed il suo indotto attraversano una grave crisi. È necessario un confronto approfondito per tutelare l’occupazione e rafforzare la contrattazione di sito e di filiera”. Ad introdurre i lavori sarà la segretaria generale della Camera del Lavoro di Avellino, Italia D’Acierno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Automotive in crisi in Irpinia: la Cgil a confronto con Sarracino Avellino, confronto sulla crisi dell'automotive“La crisi dell’automotive, le ricadute sull’intera filiera” è il titolo dell’iniziativa promossa da Cgil Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil in... Leggi anche: L'automotive tra crisi e transizione: le imprese marchigiane a confronto sul futuro della filiera Contenuti utili per approfondire Automotive in crisi in Irpinia la Cgil.... Temi più discussi: Automotive in crisi: fatturati giù fino al 60% nell’indotto artigiano; Crisi delle autofficine in Italia. Parco auto da record, ma scomparse oltre 8.400 imprese in 10 anni; Automotive in caduta: il dato che preoccupa l’Italia; La crisi dell’auto europea non dipende dall’elettrico. Allarme Confindustria, l’automotive è in crisi e non è da soloIl report del Centro Studi di Confindustria lancia l’allarme: automotive a -10,3%, produzione in calo e transizione elettrica tra le cause della crisi ... virgilio.it L’allarme di Confartigianato: Rischio di trasformare Torino e zone del Piemonte da ‘culla dell’automobile’ in territori fantasmaLa sofferenza dell’automotive colpisce duro anche le migliaia di microimprese, principalmente artigiane, che operano nell’indotto allargato ... torinotoday.it Automotive, in arrivo l'Industrial Accelerator Act: Commissione UE punta al Buy European x.com Crisi dell'automotive facebook