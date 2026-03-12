Crisi Gambro Provincia e Regione alla mobilitazione dei sindacati Lunedì 23 il tavolo col ministro

Oggi, la Provincia di Modena si è unita alla mobilitazione dei sindacati e delle Rsu della Gambro-Vantive di Medolla, in risposta alla decisione di vendere lo stabilimento controllato dal fondo americano Carlyle. La protesta è stata organizzata per evidenziare le preoccupazioni legate a questa operazione e si è conclusa con l’annuncio di un incontro con il ministro previsto per lunedì 23 marzo.

Questa mattina l'iniziativa davanti la sede a Medolla. Il senatore Barcaiuolo: "Il Governo segue da vicino la vicenda. Il ministro delle Imprese D'Urso ha convocato le parti" Al presidio ha partecipato anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia e numerosi amministratori locali. Per il presidente della Provincia Fabio Braglia "Scongiurare questa crisi significa dare speranza alle lavoratrici e ai lavoratori di un'azienda che rappresenta un'eccellenza nazionale e mondiale nel campo biomedicale. Il prossimo 23 Marzo si terrà il tavolo nazionale di... 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Si sciopera alla Gambro, "Serve un tavolo di crisi nazionale al Ministero"Politica e istituzioni fanno fronte comune al presidio della Gambro, dove la Regione invoca un tavolo di crisi nazionale con la presenza di Marco De... Leggi anche: Crisi Casa Sollievo, fallito il tentativo di conciliazione: sindacati pronti alla mobilitazione Approfondimenti e contenuti su Crisi Gambro Crisi aziendale alla Gambro-Vantive: la Provincia a fianco di lavoratrici e lavoratoriAnche la Provincia di Modena ha partecipato, giovedì 12 marzo, alla mobilitazione promossa dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e delle Rsu della Gambro-Vantive di Medolla, rispetto al ... sassuolo2000.it Crisi Gambro-Vantive, la Regione E-R 'pretende chiarezza sul futuro del sito'(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - La Regione pretende chiarezza sul futuro del sito produttivo di Gambro Vantive di Medolla. Chiarezza la domanderemo con forza all'incontro della prossima settimana al Mimit ... msn.com