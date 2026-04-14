Crisi industriale a Brindisi | sindacati chiedono tavolo istituzionale in prefettura

A Brindisi, i sindacati Cisal, Fismic Confsal e Ugl hanno richiesto formalmente l'apertura di un tavolo istituzionale presso la prefettura. La richiesta arriva in risposta alla crisi industriale che coinvolge la zona, con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate alla situazione produttiva e occupazionale. La presenza di questa richiesta evidenzia la volontà di dialogo tra rappresentanti sindacali e istituzioni per cercare soluzioni concrete.