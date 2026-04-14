Crisi industriale a Brindisi | sindacati chiedono tavolo istituzionale in prefettura
A Brindisi, i sindacati Cisal, Fismic Confsal e Ugl hanno richiesto formalmente l'apertura di un tavolo istituzionale presso la prefettura. La richiesta arriva in risposta alla crisi industriale che coinvolge la zona, con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate alla situazione produttiva e occupazionale. La presenza di questa richiesta evidenzia la volontà di dialogo tra rappresentanti sindacali e istituzioni per cercare soluzioni concrete.
BRINDISI - Cristi industriale a Brindisi. I sindacati Cisal, Fismic Confsal e Ugl chiedono l'istituzione di un tavolo istituzionale in prefettura. L'intento sarebbe quello di realizzare un accordo di programma per l'area di crisi industriale complessa. “La riunione è ritenuta necessaria e urgente.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Vertenza Burger King a Napoli Centrale: a rischio 29 lavoratori, i sindacati chiedono un tavolo permanente in PrefetturaIl processo di riqualificazione della Stazione Centrale di Napoli in vista dell'America's Cup porta con sé la prima, delicata, ombra sul fronte...
Piano regionale politiche sociali 2026-2028: tavolo istituzionale per la provincia di BrindisiAppuntamento a palazzo Granafei Nervegna per stabilire le linee di intervento: ha presenziato l’assessore regionale al Welfare e allo Sport, Cristian...
Sicilia: proroga indennità per lavoratori in aree di crisi industriale.! #sicilia - facebook.com facebook
Sicilia: proroga indennità per lavoratori in aree di crisi industriale. È possibile richiedere la prestazione, pari al trattamento di mobilità in deroga, per il periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 rb.gy/mz7tqz Inps Comunica x.com