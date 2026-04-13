Il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha commentato il momento difficile del Milan, che ha subito tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Ha sottolineato la necessità di una maggiore chiarezza a livello societario, chiedendosi chi abbia il controllo della squadra. Secondo Criscitiello, il club presenta un eccesso di calciatori considerati mediocri o ormai fuori dal loro prime.

Michele Criscitiello, giornalista sportivo e CEO di 'SportItalia', ha parlato del momento - nero - del Milan di Massimiliano Allegri in un'editoriale pubblicato sul sito web dell'emittente televisiva. "Serve un’idea societaria. Qualcosa di nuovo e di diverso. Allegri ha provato a fare il massimo ma senza calciatori è dura per tutti. Poi anche lui ha le sue colpe, come le ha Igli Tare che ha speso quasi 140 milioni di euro per mezzi calciatori. Serve, però, innanzitutto una chiarezza societaria e non si può andare avanti con una proprietà con due teste. Se comanda Giorgio Furlani è un conto, se comanda Gerry Cardinale è un altro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Criscitiello: “Milan, serve chiarezza societaria: chi comanda? Troppi calciatori mediocri o finiti”

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