Cripto ATM in 27 province | sequestrati 39 sportelli e 380mila euro

In diverse province italiane sono stati sequestrati 39 sportelli automatici di criptovalute, con un bottino di circa 380 mila euro. Le autorità hanno scoperto che questi bancomat facilitavano operazioni illecite, anche se non sono stati ancora chiariti i metodi utilizzati per nascondere i flussi di denaro. Sono in corso indagini per identificare chi fosse a capo della rete di gestione tra le diverse città interessate, tra cui Torino e Catania.

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? Punti chiave Come facevano questi bancomat a nascondere i flussi illeciti?. Chi gestiva realmente la rete di sportelli tra Torino e Catania?. Perché il 20% delle operazioni era collegato a criminali pericolosi?. Quali misure prenderà il tribunale per bloccare il riciclaggio digitale?.? In Breve Circa il 20% delle operazioni coinvolgeva flussi finanziari ad alto rischio.. Rete illegale attiva in 27 province tra Torino e Catania.. Tribunale di Bologna nomina amministratore per rafforzare i controlli antiriciclaggio.. Indagini puntano a ricostruire transazioni sospette per milioni di euro.. La Guardia di Finanza di Bologna ha disposta l’amministrazione giudiziaria contro una società di exchange con sede nel capoluogo emiliano, dopo aver scoperto una rete di cripto ATM che operava in 27 province tra Torino e Catania. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cripto ATM in 27 province: sequestrati 39 sportelli e 380mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amministrazione giudiziaria per exchange di criptovalute, sequestrati 39 ATM Sullo stesso argomento Bitcoin in contanti, blitz della Finanza sugli sportelli automatici: sequestrati 39 crypto Atm e 380mila euroBologna, 14 maggio 2026 – Un clic sullo schermo, una mazzetta di contanti inserita nello sportello e la conversione immediata in criptovaluta. Troppe operazioni sospette: sequestrata la rete dei cripto-sportelliCon quella che è sicuramente la prima operazione in Italia, i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna, supportati dagli... Guardia di Finanza, sequestrati 39 cripto bancomatSequestro di 39 dispositivi cripto ATM (dislocati in 27 province), denaro contante per 380mila euro e di un sito web utilizzato per pubblicizzare l’attività di criptovalute. Sono stati i militari de ... rainews.it Sequestri crypto ATM: 380.000 euro e 39 sportelli nella rete sotto indagineSequestri crypto ATM a Bologna: GdF blocca 39 dispositivi e 380mila euro. Operazione su rete cash-to-crypto per riciclaggio. cryptonomist.ch