Troppe operazioni sospette | sequestrata la rete dei cripto-sportelli

Le autorità italiane hanno sequestrato una rete di cripto-sportelli coinvolti in operazioni sospette. L’operazione è stata condotta dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna, con il supporto di specialisti del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e dello SCICO, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata. Si tratta della prima azione del genere in Italia, mirata a interrompere attività illecite nel settore delle criptovalute.

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