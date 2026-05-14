Troppe operazioni sospette | sequestrata la rete dei cripto-sportelli
Le autorità italiane hanno sequestrato una rete di cripto-sportelli coinvolti in operazioni sospette. L’operazione è stata condotta dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna, con il supporto di specialisti del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e dello SCICO, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata. Si tratta della prima azione del genere in Italia, mirata a interrompere attività illecite nel settore delle criptovalute.
Con quella che è sicuramente la prima operazione in Italia, i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna, supportati dagli specialisti del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e dallo SCICO (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) hanno.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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