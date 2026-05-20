Cricca dei Balordi | il ritorno del rap underground dopo 25 anni

Dopo 25 anni, la scena rap underground si prepara a tornare con un nuovo album della Cricca dei Balordi. I produttori coinvolti nel progetto sono stati annunciati e sono responsabili della creazione delle tracce presenti nel disco. La versione in vinile del nuovo lavoro sarà disponibile con caratteristiche specifiche, pensate per i collezionisti e gli appassionati di musica fisica. La pubblicazione rappresenta una tappa significativa per il ritorno di un sound che aveva segnato un’epoca.

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