Cricca dei Balordi | il ritorno del rap underground dopo 25 anni
Dopo 25 anni, la scena rap underground si prepara a tornare con un nuovo album della Cricca dei Balordi. I produttori coinvolti nel progetto sono stati annunciati e sono responsabili della creazione delle tracce presenti nel disco. La versione in vinile del nuovo lavoro sarà disponibile con caratteristiche specifiche, pensate per i collezionisti e gli appassionati di musica fisica. La pubblicazione rappresenta una tappa significativa per il ritorno di un sound che aveva segnato un’epoca.
? Domande chiave Chi sono i produttori che hanno curato il nuovo album?. Cosa troveranno gli appassionati nella versione in vinile del disco?. Come si collegano le origini della crew alla scena Sano Business?. Dove si terrà il primo concerto del tour estivo?.? In Breve Produzione affidata a Bassi Maestro e DJ Zeta con dodici tracce inedite.. Grafica curata da Dr. Pira con fumetto incluso nella versione vinile.. Debutto live il 4 giugno al Circolo Magnolia di Milano.. Origini nel 1992 a Stresa con il gruppo Cracka Posse.. Il duo composto da Rido e Supa tornerà sulle scene musicali con l’uscita di YETI, il nuovo album della Cricca dei Balordi previsto per venerdì 22 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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