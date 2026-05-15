A Porcia, uno stabilimento di Electrolux annuncia la sospensione delle attività delle linee di produzione il 18 e il 25 maggio, con un taglio di 1.700 posti di lavoro previsto a livello nazionale. I lavoratori dello stabilimento, che operano lì da circa 25 anni, esprimono preoccupazioni sul futuro, chiedendosi come potranno continuare a vivere senza il loro impiego. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di tagli e riorganizzazioni annunciati dall’azienda per tutto il territorio italiano.

PORCIA - Preoccupazioni che si aggiungono alle preoccupazioni. Accanto all’annuncio del taglio di 1.700 dipendenti in tutta Italia che si abbatterà anche sullo stabilimento Electrolux di Porcia, si aggiunge la notizia di due giornate di chiusura dello stabilimento. Con la seconda metà del mese di maggio, infatti, sembrerebbe iniziare una fase di rallentamento dei ritmi di produzione. Le difficoltà di reperimento delle materie prime a causa delle vicissitudini internazionali che interessano lo stretto di Hormuz e le crescenti difficoltà economiche da parte delle famiglie sarebbero le principali motivazioni indicate. Fattori completamente indipendenti dai motivi che hanno indotto i sindacati a mobilitarsi per lo sciopero a sorpresa di ieri mattina davanti allo stabilimento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Electrolux, chiusure a Porcia dopo l'annuncio dei tagli: stop alle linee il 18 e 25 maggio. «Lavoriamo qui da 25 anni. Di che cosa vivremo ora?»

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ELECTROLUX, TRA SCIOPERI E ASSEMBLEE LA PROECCUPAZIONE DEI LAVORATORI | 14/05/2026

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