Cina boom tecnologico | 179 poli high-tech spingono il PIL globale

La Cina ha ampliato la sua rete di poli tecnologici, portando il totale a 179 zone nazionali dedicate allo sviluppo industriale high-tech. Questa novità riguarda l'intera nazione e riguarda specificamente le aree designate per promuovere l'innovazione e la crescita nel settore tecnologico. La decisione è stata confermata dalle autorità locali, che hanno annunciato l'espansione delle zone dedicate a questo tipo di attività.

La Cina ha ufficialmente esteso la sua rete di poli tecnologici portando il numero delle zone nazionali dedicate allo sviluppo industriale high-tech a 179 unità. Il consolidamento è avvenuto dopo la decisione del Consiglio di Stato, avvenuta a febbraio, di elevare lo status della zona di Xiong’an, situata nella provincia dello Hebei, rendendola un distretto nazionale di rilevanza strategica. I numeri che emergono dal ministero dell’Industria e dell’Information Technology delineano un ecosistema produttivo di dimensioni colossali. Nel corso del 2025, queste aree specializzate hanno registrato una produzione complessiva pari a 20.400 miliardi di yuan, una cifra che si traduce in circa 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina, boom tecnologico: 179 poli high-tech spingono il PIL globale "Spostamento del Pil globale": così la Cina erode il primato economico americanoGli Stati Uniti hanno a lungo considerato la propria supremazia economica come un dato quasi naturale, una sorta di destino scritto nella storia. Pmi europei e Pil USA: l’economia globale a rischio. Italia in attesa, Cina ferma per festività. Analisi e prospettive.L'economia globale è al bivio, con gli investitori che scrutano i dati macroeconomici provenienti da Europa e Stati Uniti.