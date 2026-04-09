Un artista ha annunciato di non lavorare a un nuovo singolo per il prossimo tour, spiegando di avere in mente altri impegni. In un messaggio, ha detto che mentre si discute di carriere e grandi eventi, la vita può cambiare radicalmente e in modo imprevedibile, lasciando alla musica l'unica testimonianza di ciò che si vive. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra i fan, che si chiedono quale sarà il suo prossimo passo.

"Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti e ricrearti con una violenza tale da consegnare alla musica l’unica testimonianza. È un dono": Cesare Cremonini lo ha scritto in un post su Instagram a corredo di un video girato in uno studio di registrazione a Londra, dove si trova per lavorare a nuovi brani prima di tornare in Italia per il tour estivo, che partirà da Imola il 13 giugno e toccherà diverse città, tra cui Firenze, Roma e Milano. Le sue parole, cariche di malinconia, hanno subito fatto preoccupare i fan del cantautore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cesare Cremonini, "la vita è capace di distruggerti": fan in allarme

Lo strano post di Cesare Cremonini su Instagram: “La vita può distruggerti”Cesare Cremonini allarma i fan con uno strano post, pubblicato su Instagram, in cui parla di dolore, di musica e di cambiamenti.

Cesare Cremonini, il post che allarma i fan: “Annego il dolore ogni giorno”Uno degli ultimi messaggi social di Cesare Cremonini ha allarmato non poco i suoi fan.

Cesare Cremonini - Le sei e ventisei

Temi più discussi: Cesare Cremonini: La vita è capace di distruggerti, le parole che gelano i fan prima del tour; Lo strano post di Cesare Cremonini su Instagram: La vita può distruggerti; Cesare Cremonini, il messaggio sibillino che inquieta i fan: Sono altrove, annego il dolore; Cesare Cremonini, il messaggio preoccupante sui social: Ogni giorno annego il dolore, sono da un'altra parte.

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La confessione (autentica) di Cesare Cremonini: La vita è capace di distruggerti e ricreartiL'artista, che si trova a Londra in cerca d'ispirazione, sta vivendo un periodo difficile della propria vita e lo ha voluto condividere con i fan ... elle.com

Il post di Cesare Cremonini spaventa i fan: "Sono altrove, mentre si parla di dischi e carriere la vita può distruggerti" Le parole del cantautore bolognese sui social https://qds.it/musica-cesare-cremonini-spaventa-i-fan-sono-altrove-la-vita-e-capace-di-distrugge - facebook.com facebook