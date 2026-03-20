A agosto sarà pubblicato il nuovo romanzo di Liane Moriarty, sequel del libro originale da cui è tratta la serie televisiva Big Little Lies. L’autrice ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla trama del terzo capitolo, mentre online sono apparse le prime anticipazioni sulla storia. La pubblicazione del libro si inserisce nella preparazione della prossima stagione dello show televisivo.

Ad agosto verrà pubblicato il romanzo sequel alla base delle prossime puntate dello show e online sono state svelate le prime anticipazioni. Big Little Lies sembra destinato a tornare con la stagione 3 e Liane Moriarty ha svelato le prime anticipazioni sulla trama. Ad agosto, infatti, arriverà nei negozi il nuovo romanzo che proseguirà la storia dei personaggi, Big Little Truths, e che sarà alla base dei prossimi episodi in fase di sviluppo. Quando sarà ambientata la storia di Big Little Truths Moriarty, in un'intervista a USA Today, ha parlato del libro sequel di Big Little Lies - Piccole grandi bugie spiegando: "Fin dall'inizio, a causa dello show, si è parlato di scrivere un sequel, ma non sono mai stata interessata immediatamente . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Big Little Lies 3: Liane Moriarty, autrice del romanzo, svela la trama del nuovo capitolo della storia

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