' Crea il tuo aquilone' laboratorio con merenda a Calci

Domenica 31 maggio alle 16:30 si terrà un laboratorio dedicato alla creazione di aquiloni, accompagnato da una merenda nell'oliveta. L'evento è promosso dalla Città dell'olio e si svolgerà in una location immersa tra gli ulivi, offrendo l'opportunità di partecipare a un'attività pratica e conviviale. La partecipazione è aperta a tutte le età e non richiede prenotazione. L'iniziativa si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla promozione delle tradizioni locali.

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