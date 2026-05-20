' Crea il tuo aquilone' laboratorio con merenda a Calci

Da pisatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 31 maggio alle 16:30 si terrà un laboratorio dedicato alla creazione di aquiloni, accompagnato da una merenda nell'oliveta. L'evento è promosso dalla Città dell'olio e si svolgerà in una location immersa tra gli ulivi, offrendo l'opportunità di partecipare a un'attività pratica e conviviale. La partecipazione è aperta a tutte le età e non richiede prenotazione. L'iniziativa si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla promozione delle tradizioni locali.

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Nuovo appuntamento domenica 31 maggio alle 16:30 con la merenda nell'oliveta organizzata dalla Città dell'olio. Ti ricordi la sensazione di correre controvento con il filo tra le dita e lo sguardo verso il cielo? Presso l'Agriturismo Al Palazzaccio vogliamo regalare questa emozione ancha ai più. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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