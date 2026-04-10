Crea il tuo erbario | laboratorio bambini per la Festa di primavera

Durante la Festa di primavera, un laboratorio dedicato ai bambini permette ai più piccoli di creare il proprio erbario. I partecipanti sono invitati a osservare, toccare e selezionare foglie e piante, che poi vengono conservate in un vero erbario realizzato con le proprie mani. L’attività si svolge con il supporto di operatori, offrendo ai bambini l’opportunità di scoprire le caratteristiche delle piante e di imparare a conservarle in modo pratico.

Immagina il tuo bimbo mentre osserva una foglia, la tocca, la sceglie.e poi la custodisce dentro un vero erbario fatto con le sue mani. Un piccolo gesto che diventa un ricordoCOSA FAREMODurante questo laboratorio, i piccoli esploratori:- scopriranno erbe spontanee e fiori di stagione- impareranno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Sabato 18 aprile: crea il tuo erbario al Museo del FiumeUn pomeriggio di natura e creatività si preannuncia per il prossimo sabato 18 aprile a Rivalta sul Mincio, nel comune di Rodigo. “Il mio libro”: a Villa Bernasconi un laboratorio creativo per bambini tra parole, colori e primaveraUn pomeriggio dedicato alla fantasia, alla creatività e alla voglia di raccontarsi.