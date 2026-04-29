Crea il tuo pendente in resina con fiori veri

È possibile iscriversi a un corso dedicato alla creazione di pendenti in resina con fiori veri essiccati. Durante le lezioni si impara come realizzare un gioiello personalizzato, utilizzando tecniche di lavorazione della resina e inserendo fiori essiccati all’interno. Il corso è rivolto a chi desidera dedicare del tempo alla manualità e alla creatività, creando un pendente originale e fatto a mano.

Hai voglia di dedicarti un momento creativo e realizzare qualcosa di unico? Partecipa al nostro corso e scopri come creare un elegante pendente in resina con veri fiori essiccati. Un’esperienza rilassante e creativa, perfetta anche come idea regalo per la Festa della Mamma.Cosa faremo: Imparerai.🔗 Leggi su Veronasera.it Real Flowers Epoxy Table – Preserved Forever in Resin Notizie correlate Evo ‘Codice del Direttore’: Visione 90 e Passaggio 92! Crea il tuo regista perfetto con 5000 crediti (Conductor’s Codex)Questa Evoluzione non punta sulla velocità folle o sulla forza bruta, ma sulla qualità pura. Crea il tuo portavaso in macramèDai forma con le tue mani a un elegante portavaso intrecciato, perfetto per decorare i tuoi spazi con stile naturale.