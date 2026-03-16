achille lauro fa visita ai ragazzi di crans montana ancora ricoverati al niguarda

Achille Lauro ha visitato i ragazzi di Crans Montana ancora ricoverati al Niguarda. Durante il festival di Sanremo aveva dedicato loro la canzone 'Perdutamente', che Achille Barosi, una delle vittime del rogo di Capodanno, amava cantare con sua madre. Le note della canzone sono state ascoltate anche durante il funerale di Achille Barosi.

A Sanremo aveva dedicato ai ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana la sua 'Perdutamente', la canzone che Achille Barosi, una delle giovani vittime, amava cantare insieme a sua madre e le cui note hanno accompagnato il suo funerale. Oggi Achille Lauro ha deciso di rendere un nuovo omaggio ai ragazzi che sono ancora in cura, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. "Un dovere". Sul palco il soprano Valentina Gargano e un coro di venti elementi "Dopo la sua esibizione a Sanremo, dopo quella canzone dedicata a loro, i ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda hanno espresso un desiderio: poter conoscere Achille Lauro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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