Questa mattina, un noto musicista italiano ha visitato i giovani ancora ricoverati al reparto di chirurgia del Niguarda di Milano. I ragazzi sono stati coinvolti nell’incendio avvenuto a Capodanno presso il locale Le Constellation a Crans Montana, in Svizzera. La visita si è svolta nel reparto dove si trovano i giovani che hanno riportato ferite a seguito dell’incidente.

Achille Lauro ha fatto visita, questa mattina, ai ragazzi ancora ricoverati al Niguarda, a Milano, per le ferite riportate nell’incendio di Capodanno a Le Constellation, a Crans Montana, in Svizzera. Sui propri social, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato la visita di Achille Lauro postando una foto dell’equipe medica del reparto. “Dopo la sua esibizione a Sanremo, dopo quella canzone dedicata a loro, i ragazzi sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda hanno espresso un desiderio: poter conoscere Achille Lauro – scrive Bertolaso – Oggi il mio ringraziamento va a un cantante, ma soprattutto a un ragazzo, davvero speciale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans Montana, Achille Lauro fa visita ai ragazzi ricoverati al Niguarda

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