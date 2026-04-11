Un 25enne napoletano è stato arrestato ieri pomeriggio in piazza Carlo III durante un intervento della polizia contro lo spaccio di droga. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di hashish e una somma di contanti ritenuta correlata all’attività illecita. L’arresto si inserisce in un’operazione mirata a contrastare il fenomeno nel centro cittadino.

Blitz della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga nel cuore della città. Nel pomeriggio di ieri un 25enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del reparto Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in servizi di controllo del territorio. Durante un pattugliamento in piazza Carlo III, i poliziotti hanno fermato il giovane mentre si trovava a bordo di uno scooter. Gli agenti, sospettando che il giovane potesse detenere altra sostanza stupefacente, hanno esteso i controlli alla sua abitazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, spaccio di droga a piazza Carlo III: arrestato 25enne con hashish e contanti

Arrestato il rapper Malacarne per spaccio di droga: aveva con se alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa trovati ketamina, MDMA e ossicodoneGuai per il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, arrestato ieri, 12 febbraio, dalla Polizia per spaccio di droga a Milano.

Spaccio sui colli: arrestato con hashish e 2mila euro in contantiDuemila euro in contanti e una ventina di involucri contenenti hashish già diviso in altrettante dosi e pronto allo spaccio.