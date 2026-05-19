Rapper 23enne tradito dall’odore dell’hashish | in casa aveva panetti e contanti arrestato

Un giovane rapper di 23 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di hashish, denaro contante e panetti di droga. L’uomo si trovava all’interno della sua vettura, vicino a un supermercato in località Cascina Bellinzana, a Covo, quando è stato fermato dalle forze dell’ordine. Durante il controllo, l’odore di hashish ha portato alla scoperta del quantitativo di droga e del denaro, portando all’arresto e alla successiva acquisizione di prove.

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