Rapper 23enne tradito dall’odore dell’hashish | in casa aveva panetti e contanti arrestato
Un giovane rapper di 23 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di hashish, denaro contante e panetti di droga. L’uomo si trovava all’interno della sua vettura, vicino a un supermercato in località Cascina Bellinzana, a Covo, quando è stato fermato dalle forze dell’ordine. Durante il controllo, l’odore di hashish ha portato alla scoperta del quantitativo di droga e del denaro, portando all’arresto e alla successiva acquisizione di prove.
Covo (Bergamo) – Stava consumando hashish a bordo della propria auto, vicino a un supermercato in località Cascina Bellinzana, a Covo. Sfortunatamente per lui, un rapper emergente di 23 anni noto come “Ej Lit”, appartenente al collettivo musicale “Cartello Savage”, proprio in quel momento stavano passando i carabinieri della stazione di Romano di Lombardia. L’odore inconfondibile li ha spinti a procedere a un controllo. Nell’auto del ragazzo non c’era altra sostanza ma le parole stesse del ragazzo in merito alla presenza, a casa, di una modica quantità di stupefacente, hanno convinto i militari della necessità di una perquisizione domiciliare, estesa alla camera da letto del 23enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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