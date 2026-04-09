Il ministro dell’Economia ha annunciato che il governo rivedrà le previsioni di crescita del Pil a causa di fattori esterni che stanno influenzando l’economia nazionale. Durante un intervento al Senato, ha precisato che ci sono segnali di rallentamento legati a cause internazionali e che le nuove stime verranno formulate di conseguenza. La decisione è stata comunicata in un contesto di analisi delle condizioni economiche attuali.

Il Governo dovrà rivedere le previsioni di crescita alla luce della situazione internazionale. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al Senato: «I segnali di rallentamento delle prospettive di crescita sono in grande misura riconducibili a fattori esogeni - ha sottolineato Giorgetti -. Il governo si appresta a rivedere le previsioni con l’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente. Il governo si appresta pertanto a rivedere le proprie previsioni macroeconomiche nella stessa direzione seguita dai principali organismi internazionali» e dai previsori nazionali. Prima della crisi energetica, sottolinea il ministro, c’erano «segnali di miglioramento» delle prospettive di crescita. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Giorgetti: segnali di rallentamento per cause esogene, rivedremo le stime del Pil

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