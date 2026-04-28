Sicurezza sul lavoro in Calabria l’allarme della Fillea Cgil

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, la Fillea Cgil Calabria ha nuovamente evidenziato le criticità presenti nella regione, descrivendole come una emergenza sociale ancora aperta. La questione riguarda le condizioni di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, con un’attenzione particolare alle problematiche di prevenzione e alle denunce di incidenti frequenti. La organizzazione sindacale ha richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi immediati per migliorare la situazione.

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, la Fillea Cgil Calabria torna a sollevare con forza il velo su una realtà che si configura ormai come una persistente emergenza sociale. I numeri, impietosi, raccontano di una regione che continua a pagare un tributo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Salari stagnanti e inflazione galoppante: l’allarme della Fp Cgil sul lavoro in Calabria Edilizia a Vibo Valentia, Fillea Cgil Calabria alza la voceLa provincia di Vibo Valentia si trova al centro di un’emergenza silenziosa, un’escalation di irregolarità che affligge il settore edile e minaccia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, Cgil e Fillea Roma e Lazio domani alla Torre dei Conti per ricordare Octav Stroici e tutte le vittime del lavoro; Edili. Safe day, Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro: domani cerimonia dei sindacati all’Inail - CISL; Sicurezza sul lavoro, Ceraulo al QdS: Le regole ci sono, manca chi controlla; Lavoro, Fillea Cgil: Infortuni e morti inaccettabili. Calabria tra le regioni con maggiore incidenza. Sicurezza sul lavoro, la denuncia della Fillea Cgil Calabria: Emergenza sociale, 26 morti nel 2024In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, il sindacato lancia l’allarme sui dati regionali e propone interventi urgenti: più controlli, riforme normative e tutela p ... catanzaroinforma.it Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: Fillea Cgil Calabria chiede una Procura Nazionale specialeSimone Celebre (Fillea Cgil) denuncia l'emergenza in Calabria nel giorno della ricorrenza mondiale. «26 morti nel 2024, introdurre il reato di omicidio nei cantieri». montaltouffugonline.it L’allarme lanciato da Fillea Cgil in occasione della Giornata per la salute e sicurezza sul lavoro: «Regione con maggiore incidenza a livello nazionale, settore delle costruzioni tra i più esposti al rischio» https://www.lacnews24.it/economia-e-lavoro/in-un-ann - facebook.com facebook