Costanza Cocconcelli si racconta | talento precoce record staffette azzurre e obiettivi futuri

In un’intervista realizzata presso la Piscina Comunale Bellariva di Rari Nantes Florentia, la nuotatrice ha condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera. Ha parlato del suo talento precoce, dei record che ha conquistato e delle staffette azzurre in cui ha partecipato. Ha anche illustrato gli obiettivi che si propone di raggiungere in futuro, offrendo uno sguardo diretto ai suoi progetti e alle sue aspirazioni nel mondo del nuoto.

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Nuova intervista esclusiva di OA Sport con Costanza Cocconcelli, realizzata a Rari Nantes Florentia presso la Piscina Comunale Bellariva, uno dei centri di riferimento del nuoto italiano. La nuotatrice azzurra ripercorre le tappe più importanti della sua carriera: dagli esordi giovanili con la nazionale italiana ai successi internazionali, passando per le medaglie conquistate nelle grandi competizioni, la crescita personale e tecnica, fino ai record italiani che hanno segnato il suo percorso. Nel corso dell’intervista spazio anche al valore delle staffette con l’Italia, all’esperienza nelle Fiamme Gialle, al lavoro quotidiano in allenamento e alle ambizioni future nel panorama del nuoto mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Costanza Cocconcelli si racconta: talento precoce , record, staffette azzurre e obiettivi futuri Costanza Cocconcelli si racconta: talento precoce , record, staffette azzurre e obiettivi futuri Notizie correlate Gaya Bertello si racconta: staffette azzurre e sogno 100 metriF1 2026: Felicioni e Scontenti prima di Melbourne! Chi sorride e chi è già in crisi? Alla corte dei Re italiani della 50 km: Terrasi e Ferrante. Stecchi racconta il ritorno: sogni, recupero e obiettivi futuri nel salto con l’astaNella nuova puntata di Sprint Zone, il talk dedicato all’atletica leggera, ospite Claudio Stecchi, uno dei migliori specialisti italiani del salto... Panoramica sull’argomento Si parla di: Ilaria Bianchi: Continuo a fare i 50 farfalla perché mi diverto. Quando vinsi il Mondiale nel 2012…; La storia di Ilaria Bianchi: 4 Olimpiadi e oro mondiale | Speciale Swim Zone. Costanza Cocconcelli si racconta: talento precoce , record, staffette azzurre e obiettivi futuriNuova intervista esclusiva di OA Sport con Costanza Cocconcelli, realizzata a Rari Nantes Florentia presso la Piscina Comunale Bellariva, uno dei centri ... oasport.it