Nuoto Costanza Cocconcelli fa tris nel BPER Città di Livorno Zazzeri svetta nella gara regina

Nella seconda giornata del meeting BPER Città di Livorno, Costanza Cocconcelli ha conquistato il suo terzo successo nel nuoto, mentre Zazzeri si è distinto nella gara principale. La sessione pomeridiana ha visto un’ampia varietà di risultati, con alcuni atleti che hanno migliorato i loro tempi e altri che hanno confermato le aspettative. La manifestazione si è conclusa con un mix di conferme e nuove performance.

Andata in archivio la seconda giornata del meeting BPER Città di Livorno, che nella sessione pomeridiana ha offerto un mix interessante di conferme attese e risultati in crescita. Nella cornice della piscina Camalich – ormai punto di riferimento federale per l’alta specializzazione degli sport acquatici – il programma si avvicina alla conclusione di sabato 21 marzo, mantenendo alto il livello tecnico delle gare. Tra le protagoniste spicca ancora Costanza Cocconcelli, che completa un brillante filotto imponendosi anche nei 50 dorso dopo i successi nella farfalla. L’atleta bolognese chiude in 28”27, ribadendo una versatilità ormai consolidata e lasciandosi alle spalle Francesca Pasquino (28”64) e Federica Toma (28”78). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Costanza Cocconcelli fa tris nel BPER Città di Livorno. Zazzeri svetta nella gara regina Articoli correlati Nuoto, Lisa Angiolini si conferma nei 50 rana nel BPER Città di Livorno. D’Ambrosio fa suoi i 200 slLa seconda giornata del trofeo “BPER Città di Livorno”, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto, si è aperto con una sessione mattutina intensa... Giorgia a Palmanova, la regina del pop italiano fa tappa nella città stellataSulla scia del tour nei palazzetti attualmente in corso, con il quale sta macinando sold out in tutta la penisola, Giorgia, voce fra le più amate... Contenuti e approfondimenti su Costanza Cocconcelli Temi più discussi: BPER Città di Livorno. Bene Angiolini e Mantegazza nei 200 rana, Cocconcelli ok; BPER: Città di Livorno 2026. Day 1. Lisa Angiolini: 200 rana (2.23.87). Tutti i podi.; Nuoto, Lisa Angiolini in evidenza nel day-1 del Meeting di Livorno; BPER Città di Livorno. Bene Angiolini. Ok Diodato, Giannelli e Cocconcelli. BPER Città di Livorno. Cocconcelli cala il tris, bene Biagiotti e Zazzeri nei 100 stile liberoIN AGGIORNAMENTO - Non mancano buoni riscontri cronometrici, conferme e novità neanche nella sessione pomeridiana della seconda giornata del BPER Città di Livorno, meeting organizzato dalla Federazion ... federnuoto.it BPER Città di Livorno. Veloci D'Ambrosio e Deplano, bis Cocconcelli e AngioliniI bis di Lisa Angiolini e Costanza Cocconcelli; gli squilli degli attesi Leonardo Deplano e Carlos D'Ambrosio e della talentuosa e polivalente Agata Maria Ambler. Sono questi i protagonisti della sess ... federnuoto.it Bis da protagoniste per Lisa Angiolini e Costanza Cocconcelli, squilli importanti anche dagli attesissimi Leonardo Deplano e Carlos D’Ambrosio, insieme alla talentuosa e polivalente Agata Maria Ambler Questa la fotografia della sessione mattutina della seco - facebook.com facebook