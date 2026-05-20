Costa d’Amalfi bando per gestire le multe di 3 comuni
In Costa d’Amalfi è stato pubblicato un bando per l’implementazione di un sistema digitale dedicato alla gestione delle multe stradali nei tre comuni che si affacciano sulla Statale 163 Amalfitana. La nuova piattaforma consentirà di automatizzare le procedure legate alle sanzioni e di semplificare l’intero processo amministrativo. La scelta mira a modernizzare il servizio, riducendo i tempi di gestione e facilitando le operazioni sia per gli utenti che per gli addetti ai lavori.
Un sistema moderno ma soprattutto digitale per gestire le sanzioni stradali nei comuni che attraversano la Statale 163 Amalfitana. È questo il progetto contenuto nel bando di gara pubblicato dal Comune di Maiori, nelle vesti di stazione appaltante del Servizio Associato di Polizia Locale "Costa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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