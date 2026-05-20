Costa d’Amalfi bando per gestire le multe di 3 comuni

In Costa d’Amalfi è stato pubblicato un bando per l’implementazione di un sistema digitale dedicato alla gestione delle multe stradali nei tre comuni che si affacciano sulla Statale 163 Amalfitana. La nuova piattaforma consentirà di automatizzare le procedure legate alle sanzioni e di semplificare l’intero processo amministrativo. La scelta mira a modernizzare il servizio, riducendo i tempi di gestione e facilitando le operazioni sia per gli utenti che per gli addetti ai lavori.

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