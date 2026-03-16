Comuni montani Bilotti M5S | Massima attenzione a criticità segnalate da sindaci Costa d’Amalfi

Diversi sindaci della Costiera amalfitana hanno inviato una nota alle autorità locali evidenziando criticità legate alla legge numero 131 del 12 settembre 2025, che riguarda le misure per la valorizzazione delle zone montane. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver ricevuto questa comunicazione e ha espresso attenzione verso le problematiche segnalate. La questione riguarda le ripercussioni della normativa sui territori montani della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto «Ho ricevuto la nota, inviata da alcuni sindaci della Costiera amalfitana, in cui segnalano criticità dopo la legge numero 131 del 12 settembre 2025 sulle misure per la valorizzazione delle zone montane. Si tratta di una questione che merita la massima attenzione ». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. « Sto conducendo – spiega la parlamentare salernitana – un approfondimento della normativa in riferimento agli effetti concreti che i nuovi criteri potrebbero determinare per numerosi comuni. L’obiettivo è comprendere nel modo più completo possibile il quadro delle criticità segnalate dagli amministratori locali e valutare le iniziative parlamentari più opportune». 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comuni montani, Bilotti (M5S): “Massima attenzione a criticità segnalate da sindaci Costa d’Amalfi” Articoli correlati Leggi anche: Costa d’Amalfi, alcuni comuni non più montani: sindaci uniti per difendere il territorio L'amministrazione di Arezzo non aderisce più ai Comuni Ciclabili. Le criticità segnalate da FiabTra le mancanze ci sono quella delle direttrici ciclabili di accesso al centro città lungo assi fondamentali quali Via Fiorentina, Via Romana e Via... Tutti gli aggiornamenti su Comuni montani La proposta di Bilotti (M5S) contro i femminicidi: Avvisiamo sempre la donna quando l’indagato si spostaL'educazione affettiva e sessuale obbligatoria nelle scuole, una nuova aggravante per punire l'eccesso di violenza nei femminicidi, notifiche immediate alle vittime in caso di spostamenti degli ... fanpage.it L'assessore Meloni: «Sbagliato tagliare i comuni montani»PERUGIA - «La nuova classificazione dei Comuni montani, definita dentro il cosiddetto decreto Calderoli e collegata all'attuazione della legge sulla montagna, è una scelta sbagliata nel merito e nel ... ilmessaggero.it