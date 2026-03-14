Costa d’Amalfi alcuni comuni non più montani | sindaci uniti per difendere il territorio

In Costa d’Amalfi, alcuni comuni che una volta erano considerati montani hanno perso questa classificazione. I sindaci dei territori coinvolti si sono uniti per difendere il riconoscimento ufficiale, che permette di accedere a specifici benefici e strumenti di sostegno. La questione riguarda la modifica dello status di alcuni comuni, con un impatto diretto sulle risorse a disposizione delle comunità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito della , . , alcuni Comuni della nostra area hanno perso il riconoscimento di , con il rischio di vedere ridotte agevolazioni e strumenti di sostegno fondamentali per lo sviluppo delle comunità locali. Per questo motivo i Sindaci di , , , , hanno inviato una nota ai Parlamentari chiedendo una . I territori della Costiera Amalfitana convivono già con difficoltà importanti come , . Per questo si ritiene necessario che le politiche nazionali tengano conto non solo dei parametri geografici, ma anche delle . L’obiettivo è chiaro: ’ e garantire a tutti i Comuni le opportunità e le risorse necessarie per continuare a crescere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Costa d’Amalfi, alcuni comuni non più montani: sindaci uniti per difendere il territorio Articoli correlati Comuni montani. Petrucci ai sindaci: "Un confronto"VALDICECINA Un invito ufficiale lanciato da Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e promotore di Appenninica, la kermesse di... Marche, comuni montani: sindaci esclusi a colloquio con AcquaroliSono partiti in 29 con direzione Palazzo Raffaello, Ancona, la sede del consiglio della Regione Marche. Contenuti utili per approfondire Costa d'Amalfi alcuni comuni non più... Temi più discussi: Gran finale per Scene d’Amalfi, la rassegna sul grande teatro della tradizione classica napoletana; Il Limone Costa d’Amalfi Igp protagonista a Palazzo Grazioli: il Consorzio tra le eccellenze celebrate dalla Stampa Estera; DMO Costa d'Amalfi, Distretto Turistico: Un errore la mancata apertura di un tavolo territoriale; DMO, il paradosso della Costa d'Amalfi. Comuni montani, i Sindaci della Costa d’Amalfi uniscono le forze per difendere il territorioI sindaci dei comuni della Costa d'Amalfi hanno deciso di fare fronte comune per tutelare i propri territori. A seguito della Legge 12 settembre 2025, n. 131, infatti, alcuni Comuni della nostra area ... ilvescovado.it «Una DMO senza coinvolgere il territorio non ha senso», avverte il presidente del Distretto Turistico Costa d'AmalfiIl Distretto Turistico Costa D'Amalfi lancia l'allarme: si rischia di costruire la futura DMO della Costa d'Amalfi senza coinvolgere chi ogni giorno fa vivere la destinazione. «Il percorso di costituz ... ilvescovado.it Dal cuore spirituale di Ubud alle onde selvagge della costa ovest: il viaggio della nuova edizione del programma TV è iniziato tra templi sacri, villaggi rurali e paesaggi vulcanici x.com Quanto costa costruire un campo da calcio Scopri il prezzo medio per costruire un campo da calcio. Prezzi 2025. Preventivi gratuiti - facebook.com facebook