Roma così i turisti venivano depredati ai Musei Vaticani con punte di trapano | tre arresti

Tre persone sono state arrestate nel corso di un'operazione della Polizia di Stato ai Musei Vaticani, dove sono state fermate mentre tentavano di compiere un furto aggravato. Durante le indagini sono stati sequestrati strumenti da scasso e oggetti rubati. L'episodio ha coinvolto anche un tentativo di furto con l'uso di un trapano.

Tre persone sono state arrestate a Roma per tentato furto aggravato nei pressi dei Musei Vaticani. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato, che ha sorpreso i sospetti mentre cercavano di sottrarre oggetti di valore dalle auto dei turisti, utilizzando punte di trapano per forzare i veicoli. La refurtiva, composta da profumi, occhiali griffati, orologi di lusso e banconote straniere, è stata sequestrata. L’operazione è stata convalidata dalla Procura della Repubblica. Il blitz della Polizia nei pressi dei Musei Vaticani Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nei pressi dei Musei Vaticani, un’area particolarmente frequentata da turisti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roma, così i turisti venivano depredati ai Musei Vaticani con punte di trapano: tre arresti Articoli correlati Roma, così supermercati e anziani venivano colpiti con tecniche di distrazione: 7 arrestiSette persone sono state arrestate negli ultimi giorni a Roma nell’ambito di una serie di operazioni della Polizia di Stato contro i reati predatori. Gennaio 2026 a Roma: scopri e vivi la città con musei gratis ed eventi a costo zero (dai Musei Vaticani a Palazzo Chigi)A Roma, gennaio 2026 comincia con il botto: tra musei gratis ed eventi accessibili liberamente, ce n’è per tutti i gusti. Approfondimenti e contenuti su Musei Vaticani Discussioni sull' argomento Roma va scoperta a piedi: ecco tre itinerari per visitare tutto della Capitale; Il potere terapeutico dell’arte: così aiuta il benessere psicologico ed emotivo. Musei gratis a Roma: dal 2026 i residenti della Città Metropolitana entrano senza pagare (ecco la lista)Dal primo febbraio 2026 cambia l’accesso alla cultura a Roma: i musei civici diventano gratuiti per i residenti. La decisione rientra nel nuovo sistema tariffario annunciato dal Campidoglio, che punta ... greenme.it Nuovo sistema tariffario per i musei di Roma Capitale: cosa cambiaA partire dal 2 febbraio 2026, i Musei Civici e alcuni siti monumentali gestiti da Roma Capitale hanno adottato un nuovo sistema tariffario che segna una vera svolta nella fruizione del patrimonio ... siviaggia.it MUSEI VATICANI • 31 MAGGIO 2026 - facebook.com facebook La Galleria delle Statue. (Musei Vaticani) x.com